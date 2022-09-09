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انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس

انتشال 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل تونس
10 سبتمبر 2022 02:51

تونس (الاتحاد)

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أعلن الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني في تونس، حسام الجبابلي، أن فرق غوص تابعة للحرس انتشلت 6 جثث وأنقذت 107 مهاجرين غير شرعيين.
ونقلت وسائل إعلام تونسية عن الجبابلي قوله: «انتشلت فرق غوص تابعة للحرس الوطني بأقاليم الوسط والساحل أمس الأول،، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين».
وتابع: «تم إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 107 مهاجرين من بينهم 85 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة».
في السياق ذاته، تمكنت وحدات الحرس الوطني في صفاقس والمهدية من ضبط 5 أشخاص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة، وحجزت مبلغا ماليا من العملة التونسية وإطارات مطاطية.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت في أغسطس الماضي، إحباط 1509 محاولات هجرة غير نظامية تجاه إيطاليا خلال 8 أشهر منذ مطلع العام الجاري.
وذكرت السلطات أنه منذ مطلع 2022، تم رصد أكثر من 7 آلاف محاولة اجتياز من قبل تونسيين وأكثر من 8700 محاولة من أجانب. وخلال 2021، أوقفت وزارة الداخلية التونسية 20 ألفا و616 مهاجرا غير شرعي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبيا أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

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