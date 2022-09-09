السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 88 قتيلاً و400 مصاب

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 88 قتيلاً و400 مصاب
10 سبتمبر 2022 02:51

بكين (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
زلزال قوته 6,1 درجات يضرب إقليم بابوا الإندونيسي
الصين تستعين باليوان الرقمي

أعلنت السلطات الصينية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غربي البلاد قبل 5 أيام إلى 88 قتيلاً. وأفادت صحيفة «غلوبال تايمز» اليومية الصينية، إن عدد الوفيات الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، ارتفع من 74 إلى 88، في حين أُعلن عن إصابة أكثر من 400 شخص.
وبقي 30 شخصاً في عداد المفقودين، فيما يواصل آلاف من رجال الإنقاذ جهود الإغاثة رغم التضاريس الجبلية الوعرة وسوء الأحوال الجوية، بحسب المصدر نفسه.
ونقلت وكالة «شينخوا» المحلية عن مركز الإنقاذ، قوله إنه من بين الوفيات 50 حالة في محافظة لودينغ بولاية قانتسي التبتية ذاتية الحكم، و38 لقوا مصرعهم في محافظة شيميان بمدينة ياآن حتى ظهر أمس.
وجعلت التضاريس الجبلية، والأمطار، والطرق المتضررة، وتعطل الاتصالات مهام الإنقاذ أكثر صعوبة.
ووفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني، ضرب الزلزال منطقة قرب محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان، على عمق 16 كيلومتراً.
وخلال السنوات الأخيرة، وقع الزلزال الأكثر دموية في الصين عام 2008 وبلغت قوته 7.9 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل قرابة 90 ألف شخص في سيتشوان أيضاً.

الصين
زلزال
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©