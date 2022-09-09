ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 88 قتيلاً و400 مصاب

بكين (الاتحاد)

أعلنت السلطات الصينية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غربي البلاد قبل 5 أيام إلى 88 قتيلاً. وأفادت صحيفة «غلوبال تايمز» اليومية الصينية، إن عدد الوفيات الناجمة عن الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجات، ارتفع من 74 إلى 88، في حين أُعلن عن إصابة أكثر من 400 شخص.

وبقي 30 شخصاً في عداد المفقودين، فيما يواصل آلاف من رجال الإنقاذ جهود الإغاثة رغم التضاريس الجبلية الوعرة وسوء الأحوال الجوية، بحسب المصدر نفسه.

ونقلت وكالة «شينخوا» المحلية عن مركز الإنقاذ، قوله إنه من بين الوفيات 50 حالة في محافظة لودينغ بولاية قانتسي التبتية ذاتية الحكم، و38 لقوا مصرعهم في محافظة شيميان بمدينة ياآن حتى ظهر أمس.

وجعلت التضاريس الجبلية، والأمطار، والطرق المتضررة، وتعطل الاتصالات مهام الإنقاذ أكثر صعوبة.

ووفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني، ضرب الزلزال منطقة قرب محافظة لودينغ بمقاطعة سيتشوان، على عمق 16 كيلومتراً.

وخلال السنوات الأخيرة، وقع الزلزال الأكثر دموية في الصين عام 2008 وبلغت قوته 7.9 درجات على مقياس ريختر، وتسبب في مقتل قرابة 90 ألف شخص في سيتشوان أيضاً.