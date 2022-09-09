الأمم المتحدة تؤكد حق ضحايا الإرهاب بالحصول على العدالة

نيويورك (الاتحاد)

نظمت الأمم المتحدة أول مؤتمر أممي معني بضحايا الإرهاب والذي يجمع أكثر من 600 مشارك، ويعتبر أكبر تجمع في العالم وأكثره تنوعا لضحايا الإرهاب والدول الأعضاء والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص.

وهدفت الجلسة الافتتاحية التي عقدت في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى تعزيز الحوار والمشاركة في نهج يركز على الضحية لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب.

وبدأت الجلسة باستعراض شهادات 10 ضحايا، من الأرجنتين والولايات المتحدة إلى الكاميرون وباكستان، والهند، وهولندا، والعراق.

وتحدثت آنا إيفانز، من الأرجنتين حول الطريقة التي فقدت بها هي وأطفالها الثلاثة زوجها ووالدها في الحادي والثلاثين من أكتوبر 2017 عندما دهست حافلة كان يقودها إرهابيون مجموعة من الناس كانا من ضمنها، يستقلون دراجات هوائية بالقرب من نهر في قلب المدينة.

وأشاد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكتب مكافحة الإرهاب بشجاعة الضحايا وقدرتهم على الصمود وثباتهم.

وأضاف: «أعيد التأكيد على التزام الأمم المتحدة بإعلاء أصواتكم ومساعدتكم في الحصول على الدعم الذي تحتاجونه وممارسة حقوقكم».

وأشارت نائبة الأمين العام، أمينة محمد إلى أن التضامن ودعم ضحايا الإرهاب واجب أخلاقي وضرورة إنسانية وحقوقية.

أما رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبدالله شاهد فقال: «يمكننا أن نتفق جميعا على أن الدول تأخذ الإرهاب على محمل الجد باعتباره تهديداً أمنياً»، لكنه قال إن «الدول لا تسعى بالضرورة إلى ضمان تقديم الدعم الكافي للضحايا ولعائلاتهم».

وأضاف: «نحن بحاجة إلى ضمان آليات أكثر تركيزا وتخصيصا لضمان حماية حقوق ضحايا الإرهاب».

وبصفته الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب، أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي التزام العراق القوي تجاه ضحايا الإرهاب، مشيراً إلى أهمية المؤتمر للبناء على الجهود الدولية لدعم الضحايا. ودعا الأعرجي المجتمع الدولي إلى ضمان تلبية احتياجات الضحايا، والاعتراف بحقوقهم الإنسانية وحمايتها، واحترام حقهم في الوصول إلى آليات العدالة والإنصاف.

بدورها، أكدت المملكة العربية السعودية، على موقفها الثابت من إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره، أياً كانت دوافعه وتبريراته، مشيرةً إلى أنها من الدول التي عانت كثيراً من الإرهاب.

ورحبت المملكة خلال المؤتمر بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وأشارت إلى أن «هذا المؤتمر يأتي كأحد أوجه هذه الجهود، حيث إن ضحايا الإرهاب مُكونٌ اجتماعي مهم وركن أساس في جهود وتدابير التصدي لآفة الإرهاب ومعالجة آثارها لتحقيق أمن وسلامة المجتمعات».

وجددت دعم جهود الأمم المتحدة في التذكير بضحايا الإرهاب وإحياء اليوم العالمي لضحايا الإرهاب.

وإلى جانب الجلسة الافتتاحية، سيعقد المؤتمر 6 جلسات تفاعلية موزعة على مدار يومين. ومن المتوقع أن تسفر هذه الجلسات عن توصيات واضحة وملموسة للعمل على جميع المستويات.

كما يستعرض المؤتمر العالمي «حملة الذكريات» التي يتم فيها عرض قصص 22 ضحية من ضحايا الإرهاب، من خلال الأفلام ومعرض للصور الفوتوغرافية.

وفي حديثه إلى الصحفيين في نيويورك، خلال اليوم الأول من المؤتمر، قال رافي غريغوريان، نائب وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب إن «الضحايا غالبا ما يشعرون بأنهم منسيون، ووحيدون، ومهملون، ولا صوت لهم، إما بسبب أن حكوماتهم لا تملك آليات لدعمهم، أو أن الإصابات النفسية تضخم أوجه القصور التي قد تكون موجودة». وأضاف غريغوريان: «بالنسبة للكثيرين، فإن إجراءات الإغلاق أثناء جائحة كوفيد- 19 جعلت كل شيء أسوأ بشكل واضح».