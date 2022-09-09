«الشباب» الخطر الأكبر على أمن الصومال

أحمد شعبان (مقديشو، القاهرة)

رغم الجهود المحلية التي تُبذل من قبل الحكومة والجيش الصومالي، والجهود الدولية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية للقضاء على حركة «الشباب» الإرهابية في الصومال، إلا أن تلك الجهود لم تتمكن حتى الآن من الحد من عملياتها الإرهابية المستمرة وآخرها الهجوم على فندق في مقديشو.

وكان مسلحون في حركة «الشباب» هاجموا قبل أسابيع فندق «حياة» بالعاصمة الصومالية مقديشو، ما تسبب بمقتل وإصابة العشرات.

وأكد خبراء في شؤون الحركات المتطرفة لـ«الاتحاد» أن حركة «الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة»، لا تزال تمثل الخطر الأكبر على أمن الصومال وشرق القارة الإفريقية، وتمثل الخطر الأكبر بين كل التنظيمات الإرهابية الموجودة في أفريقيا، محذرين من أن استمرار خطر هذه الحركة سيؤثر على أمن العالم أيضاً بتهديدها للملاحة الدولية.

واعتبر الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، أن حركة «الشباب» تمثل خطراً كبيراً على أمن الصومال وشرق القارة الإفريقية.

وحذر أديب خلال حديثه لـ«الاتحاد» من أن تنظيم «القاعدة» التابع له حركة «الشباب» بدأ يتصدر المشهد الإرهابي من جديد بعد أن تراجع نفوذ «داعش» في القارة، مؤكداً أن «القاعدة» عابر للحدود والقارات ويتمدد بصورة كبيرة في أفريقيا.

وعن جهود مواجهة حركة «الشباب»، أعرب أديب عن أسفه من ضعف الجهود الدولية في مواجهة الحركة والتي وصفها بـ«دون المستوى»، مؤكداً أن جهود الاتحاد الإفريقي لم ترق أيضاً لمستوى التهديد الذي تمثله الحركة الصومالية.

ولفت إلى أن الجهود التي تقدمها بعض الدول المجاورة لمساعدة الحكومة الصومالية، تبدو أيضاً جهوداً متواضعة بالنسبة لخطر الإرهاب الذي يمثل تهديداً كبيراً، محذراً «إذا تمادى هذا الخطر، فسوف يؤثر على أمن العالم والملاحة الدولية، وليس أمن القارة الإفريقية وأمن الصومال فقط».

وفي ذات السياق، أشار الدكتور السفير صلاح حليمة نائب المجلس المصري للشؤون الأفريقية، إلى أن حركة «الشباب» نجحت في ظل الرئيس الصومالي السابق في أن يكون لها نشاط متنام وكبير في جنوب ووسط البلاد، حتى وصلت إلى العاصمة مقديشو بالتعاون مع «داعش والقاعدة».

وأضاف حليمة لـ«الاتحاد» أنه «مع تولي الرئيس الصومالي الجديد حسن شيخ محمود للسلطة، كان من أولوياته مكافحة الإرهاب عسكرياً وفكرياً»، لافتاً إلى أن له خلفية ثقافية وفكرية، وله اتصالات مع دول الجوار تتسم بقدر كبير من التوازن ما بين الجانب الإفريقي والعربي، وخاصة أن الصومال عضو في مجلس الدول العربية والإفريقية المتشاطئة على البحر الأحمر، فكان يحظى بدعم من دول الجوار.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أرسلت مؤخراً 700 جندي للصومال، ولديها قاعدة عسكرية في البحر الأحمر وقوات جوية موجودة هناك تشارك في مكافحة هذه الحركة، ومن هنا بدأت حركة «الشباب» مواجهة التحدي وإبراز مقاومة أكبر.

ولفت إلى أن الجيش الصومالي خلال الفترة الأخيرة كان نشيطاً بدرجة كبيرة، وبدعم من دول الجوار والاتحاد الإفريقي، تم تحرير بعض المناطق مؤخراً.

وتوقع حليمة أن تشهد الحركة الإرهابية تراجعاً وانحساراً بالتدريج في نشاطها من الجانب العسكري خلال الفترة المقبلة، وبفاعلية أكبر كلما زادت قوة ونشاط الجيش الصومالي.