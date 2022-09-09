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مقتل عشرات المدنيين بهجوم إرهابي لـ«داعش» في مالي

مقتل عشرات المدنيين بهجوم إرهابي لـ«داعش» في مالي
10 سبتمبر 2022 02:51

باماكو (وكالات)

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قتل عشرات المدنيين في هجوم شنه إرهابيون تابعون لتنظيم «داعش» على بلدة في شمال مالي ومعارك مع مجموعات مسلحة أخرى في المنطقة بينها مجموعات إرهابية من خصوم التنظيم، على ما أفاد مسؤول محلي وقيادي في مجموعة مسلحة.
وغالبا ما تشهد «تالاتاي» معارك منذ بدء النزاع في مالي عام 2012 بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات مسلحة مختلفة.
وقال المسؤول المحلي طالباً عدم كشف اسمه لدواع أمنية: «ما يقلقنا فعلا هو الوضع الإنساني، السكان متروكون لمصيرهم».
وتختلف حصيلة الضحايا بحسب المصادر وتبقى الأعداد تقريبية نظراً إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة النائية، والحصول على المعلومات. وقال المسؤول المحلي: «قتل أكثر من 45 مدنيا حين سيطر داعش على المدينة الثلاثاء»، مضيفاً «أحرقوا منازل والسوق وأماكن أخرى».
من جهته، قال قيادي في حركة تحرير أزواد، إحدى المجموعات المسلحة الضالعة في المعارك: «هناك أكثر من 30 قتيلاً مدنياً في تالاتاي، أحرق إرهابيو داعش السوق وعددا من المساكن، هناك العديد من النازحين المدنيين أيضا».
وأوضح عنصر في الفرق الإنسانية ينشط في المنطقة أن «الوضع على الأرض في غاية الصعوبة بحسب الشهود، المعارك بين مختلف المجموعات الإرهابية تسببت بمقتل عشرات المدنيين، وقضى بعد ذلك جرحى لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية».

مالي
داعش
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