زيلينسكي يعلن استعادة عشرات القرى والبلدات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن قوات كييف استعادت 30 بلدة من القوات الروسية في شمال شرق البلاد. يأتي ذلك ضمن هجوم مضاد شنته القوات الأوكرانية في منطقة خاركيف منذ أيام ضد قوات روسية. وقال الرئيس الأوكراني "في الوقت الراهن، حررت القوات المسلحة الأوكرانية وسيطرت على أكثر من ثلاثين بلدة في منطقة خاركيف" الحدودية مع روسيا. وأضاف زيلينسكي، في كلمة مصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، أن قوات بلاده تواصل بنجاح عملياتها النشطة في عدة مناطق. وقالت روسيا، الجمعة، إنها أرسلت تعزيزات عسكرية إلى تلك المنطقة لمواجهة هذا الهجوم الأوكراني المضاد.