الملك تشارلز الثالث يعقد أول لقاء مع رئيسة الوزراء
الملك تشارلز الثالث يعقد أول لقاء مع رئيسة الوزراء
10 سبتمبر 2022 00:16
وصف الملك تشارلز الثالث وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بأنها اللحظة "التي كان يخشاها"، وذلك في حديث مع رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس اليوم الجمعة التقطته كاميرات التلفزيون. جرى أول لقاء يجمع رئيسة الوزراء مع ملك بريطانيا الجديد بعد عودة تشارلز إلى العاصمة لندن قادما من اسكتلندا حيث وجد حشودا خارج قصر بكنغهام جاءت لتقديم العزاء في الملكة الراحلة. سُمع تشارلز وهو يقول لرئيسة الوزراء، أثناء لقائهما في قاعة مقابلات بقصر بكنجهام "إنها اللحظة التي كنت أخشاها". وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أمضى تشارلز وعقيلته كاميلا، أكثر من عشر دقائق في مصافحة العشرات الذين تمنوا له الخير والتوفيق، وتفقدا الزهور خارج القصر بعد الخروج من سيارتهما في جولة وليدة اللحظة على الأقدام دون إعداد مسبق. وقال تشارلز لتراس، التي تولت منصبها يوم الثلاثاء فحسب، "يجب ألا نأخذ من وقتك أكثر مما يلزم". وأضاف قائلا، لرئيسة الوزراء التي جاءت لتقديم التعازي "كان المشهد يمس القلب عندما وصلنا بعد ظهر اليوم، كل هؤلاء جاءوا لتقديم تعازيهم... وتقديم الزهور". وعُقد الاجتماع قبل خطاب وجهه الملك تشارلز الثالث إلى الشعب وبثه التلفزيون، تعهد فيه بأن يحذو حذو والدته ويهب نفسه لخدمة بلاده.