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جوتيريش «قلق» من أسلحة كوريا الشمالية النووية

الزعيم الكوري الشمالي يحضر فعالية في بيونجيانج
9 سبتمبر 2022 23:59

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش «قلق بشدة» إزاء القانون الجديد الذي سنته كوريا الشمالية والذي يقضي بحقها في توجيه ضربات نووية استباقية لحماية نفسها.
وأبلغ دوجاريك الصحفيين بأن جوتيريش يدعو بيونجيانج لاستئناف المحادثات مع الأطراف المعنية لتحقيق السلام الدائم والنزع الكامل والقابل للتحقق منه للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.
صدر هذا الإعلان في كوريا الشمالية في ظل توتر العلاقات بين الكوريتين إذ اتهمت بيونجيانج، سول بتحمل المسؤولية عن تفشي وباء كوفيد -19 على أراضيها مهددة جارتها بالانتقام.
وأجرت كوريا الشمالية هذه السنة عددا قياسيا من التجارب الصاروخية رغم العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك اختبار صاروخ باليستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ 2017.
ويسمح النص لكوريا الشمالية في حال كانت تواجه تهديدا من قوة أجنبية، بشن ضربة وقائية «تلقائية وفورية للقضاء على قوات معادية»، بحسب وكالة أنباء كوريا الشمالية.

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المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
أسلحة نووية
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