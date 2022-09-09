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مقتل 15 وحرق مئات المنازل بهجوم في الكونغو

جنود من جيش الكونغو الديمقراطية
9 سبتمبر 2022 23:35

قال مسؤولان محليان وأحد السكان، اليوم الجمعة، إن أشخاصا يحملون أسلحة نارية وسكاكين قتلوا 15 شخصا على الأقل وأحرقوا مئات المنازل في هجوم وقع ليلا على سوق بالقرب من بلدة في شرق الكونغو الديمقراطية.
والهجوم الذي وقع قرب بلدة "دجوجو" هو الأحدث في سلسلة هجمات عنيفة في إقليم "إيتوري" الواقع في شرق الكونجو حيث تتقاتل جماعات تتنافس على الأرض والموارد.
وقالت لوكانا ماكي، وهي من سكان المنطقة "كنت أقضي الليل في متجري. وفجأة، سمعت دوي طلقات الرصاص وأنات الناس... رأينا إلى الآن 15 قتيلا وأكثر من 300 منزل محترق وأشخاصا مصابين وحتى مخطوفين".
وأكد المسؤول المحلي ريتشارد فينا وأيضا عضو في منظمة أهلية محلية، حصيلة القتلى.
وقع الهجوم في مكان غير بعيد عن موقع مذبحة أخرى نفذت في فبراير ولقي فيها 60 شخصا على الأقل حتفهم في مخيم للمشردين.

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المصدر: آ ف ب
الكونغو الديمقراطية
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