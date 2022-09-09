«الناتو» يعلق على هجوم مضاد تشنه أوكرانيا

علّق ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الجمعة، على الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا وقالت كييف إنه مكنها من استعادة بعض المناطق والبلدات. قال ستولتنبرج إن الأزمة في أوكرانيا تدخل «مرحلة حاسمة» بفضل هذا الهجوم المضاد. وذكر، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم، أإن «القوات الأوكرانية كانت قادرة على وقف الهجوم في دونباس، والرد خلف الخطوط الروسية واستعادة أراض». كانت أوكرانيا أعلنت خلال اليومين الماضيين تحقيق اختراق في خاركيف عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه والمدينة الثانية في أوكرانيا في شمال شرق البلاد على الحدود مع روسيا مباشرة.
بالإضافة إلى الاختراق في هذه المنطقة، أعلنت كييف أيضا الخميس سلسلة انتصارات في الجنوب والشرق، مؤكدة أنها استولت على مناطق وبلدات عديدة. في حوض دونباس للتعدين شرق أوكرانيا حيث دارت أعنف المعارك في الأشهر الأخيرة، أكدت كييف، أمس الخميس، أن قواتها تقدمت مسافة كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات قرب كراماتورسك وسلوفيانسك واستعادت السيطرة على بلدة أوزيرني.وأوضح الأمين العام لحلف الناتو أنه «في الأيام القليلة الماضية فقط، شهدنا تقدما آخر في كل من الجنوب في خيرسون، وفي الشرق في منطقة خاركيف». وأشار إلى أن هذا يظهر «عزم القوات الأوكرانية. ويظهر أن دعمنا يحدث فارقا كل يوم». وأضاف أن تضامن الغرب مع أوكرانيا يجب ألا يتزعزع الآن، على الرغم من أزمة الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة. واستطرد ستولتنبرج قائلا «لكن الثمن الذي ندفعه يحسب بالأموال، بينما الثمن الذي يدفعه الأوكرانيون يقاس بالأرواح». وتابع «إذا أوقفت أوكرانيا القتال، ستتوقف عن الوجود كدولة مستقلة.. لذا، يجب علينا مواصلة جهودنا.. من أجل صالح أوكرانيا وصالحنا».