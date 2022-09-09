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بايدن سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية

جو بايدن يدلي بتصريح للصحافة
9 سبتمبر 2022 22:00

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، أنه سيحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.
وقال الرئيس للصحفيين "لا أعرف التفاصيل بعد لكني سأحضر". 
ولم يؤكد موعد الجنازة بعد، لكن يرجح أن تقام في 19 سبتمبر الجاري في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن.
وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية، أمس الخميس، في مقر إقامتها في قصر بالمورال في اسكتلندا عن 96 عاماً بعد أن اعتلت العرش البريطاني مدة تزيد عن 70 عاماً. 
كان الرئيس الأميركي نعى، أمس الخميس، الملكة قائلاً إنها كانت "امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما"، مضيفاً أنها "كانت أكثر من ملكة. لقد جسدت حقبة".
وتابع بايدن، في بيان، أن إليزابيث الثانية "ساهمت في جعل العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة (علاقة) خاصة"، مؤكداً أنه "يتطلع إلى مواصلة علاقة الصداقة الوطيدة مع الملك" الجديد تشارلز الثالث.

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المصدر: وكالات
جو بايدن
جنازة
الملكة إليزابيث الثانية
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