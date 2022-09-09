في أول خطاب.. الملك تشارلز يعد بخدمة البريطانيين طوال حياته
تشارلز الثالث يلقي أول خطاب له كملك
9 سبتمبر 2022 21:22
وعد الملك تشارلز الثالث، اليوم الجمعة، بخدمة البريطانيين طوال حياته، مستعيدا الالتزام الذي قطعته والدته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين. وقال الملك تشارلز، في أول كلمة متلفزة له كملك "الملكة إليزابيث كانت لها حياة عاشتها بحق، ووعد مع القدر وفت به بحق، وعلى رحيلها نحزن بأعمق المعاني". وأضاف "هذا الوعد بالخدمة طوال الحياة أجدده أمامكم جميعا اليوم". ووصف الملك تشارلز الملكة الراحلة بأنها تمثل إلهاما ونموذجا يحتذى به، مشيدا بالتزامها الأصيل الشخصي بخدمة شعب المملكة المتحدة ومناطقها الأخرى. كما تحدث الملك تشارلز عن حزنه البالغ لفقدان والدته وقال إن ما يشعر به "يعجز عنه الوصف". وأعلن الملك "مثلما كانت تفعل الملكة نفسها، بمثل هذا التفاني الذي لا يتزعزع، أنا أيضا أتعهد الآن رسميا، على مدى ما بقي من العمر الذي قدره الله لي، بالتمسك بالمبادئ الدستورية الراسخة في أمتنا". وأضاف "أينما كنت تعيش في المملكة المتحدة، أو في المناطق التابعة والأقاليم في جميع أنحاء العالم، ومهما كانت خلفيتك أو معتقداتك، سأسعى لخدمتك بإخلاص واحترام ومحبة، كما فعلت طيلة حياتي". وأكد أن الملكة إليزابيث الثانية قدمت تضحيات في سبيل الواجب. وقال "مع وجود كاثرين (كيت) إلى جانبه، سيواصل أمير وأميرة ويلز الجديدان، حسب علمي، الإلهام والقيادة لحواراتنا الوطنية". وأصبح تشارلز، الذي نال لقب أمير ويلز عام 1958، ملكا بصورة تلقائية بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث أمس الخميس عن 96 عاما بعد أن اعتلت العرش مدة تزيد عن 70 عاما.