صور.. الملك تشارلز يستقبل بترحيب جماهيري أمام باكنغهام
الملك تشارلز يصافح الجماهير أمام قصر باكنغهام
9 سبتمبر 2022 20:51
وصل الملك تشارلز ملك بريطانيا، اليوم الجمعة، إلى قصر بكنغهام في العاصمة لندن حيث استقبل بالترحيب من الجمهور بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، أمس الخميس، عن عمر يناهز 96 عاماً.
واستقبل الملك تشارلز الثالث من قبل جماهير غفيرة كانت تغني "حفظ الله الملك" وقال أحدهم "نحبك يا تشارلز!". كان تشارلز قد هرع ليكون بجانب الملكة قبيل وفاتها في مقر إقامتها الاسكتلندي، أمس الخميس، وعاد إلى لندن مع زوجته كاميلا، قبل أن يلتقي رئيسة الوزراء ويلقي بياناً تلفزيونياً حوالي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.
وصافح العاهل البريطاني الجديد أفراداً من العامة خارج قصر بكنغهام بعدما نزل من سيارته. وأظهرت لقطات تلفزيونية تشارلز وزوجته كاميلا ينزلان من السيارة الملكية وسط هتافات من حشد تجمع خارج القصر. ثم شرع الملك في مصافحة العشرات وإلقاء نظرة على الزهور التي وضعها الناس أمام القصر تكريماً لوالدته لمدة عشر دقائق على الأقل.
وتدفقت رسائل التعازي من شتى أنحاء العالم بعد وفاة الملكة إليزابيث، صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا والتي تمتعت بحضور بارز على الساحة العالمية لسبعة عقود.
واستأنف البريطانيون، الذين استيقظوا للمرة الأولى على صباح من دون المرأة التي وصفها حفيدها هاري ذات يوم بأنها "جدة البلاد"، التجمع أمام قصر بكنغهام وقلعة وندسور لوضع الزهور والتقاط الصور في المكان.
وعرضت اللوحات الإعلانية في أنحاء المدينة رسائل العزاء. ونشرت الصحف على صفحاتها الأولى صور الملكة. وأعلن قصر بكنغهام عن فترة حداد لأفراد العائلة المالكة لمدة أسبوع بعد الجنازة التي لم يحدد موعدها ولكن يتوقع إقامتها في غضون عشرة أيام.