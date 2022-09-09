بوتين يعد بتصدير كميات كبيرة من الحبوب

وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بتصدير كميات كبيرة من الحبوب من بلاده. وقال بوتين إن روسيا ستُصدر 30 مليون طن من الحبوب بحلول نهاية العام ومستعدة لزيادة هذه الكمية إلى 50 مليون طن. ولم يُدل بوتين بتفاصيل، لكن وزارة الزراعة قالت قبل أسبوع إن روسيا مستعدة لتصدير 30 مليون طن من الحبوب في النصف الثاني من 2022. وكرر بوتين، في تصريحات بثها التلفزيون، خلال اجتماع عبر الإنترنت مع مجلس الأمن الروسي، نفس الشكوى التي عبر عنها يوم الأربعاء من أن الاتفاق، الذي سينتهي في نوفمبر ما لم تتفق الأطراف على تمديده، لم يقدم أي ميزة لروسيا أو للدول الأشد فقرا. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة فيما يتعلق بمبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، يوم الأربعاء، إن 30 بالمئة من المواد الغذائية التي غادرت أوكرانيا توجهت إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وعبر الكرملين عن توقعاته بأن يناقش بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان هذه القضية حين يجتمعان في أوزباكستان الأسبوع المقبل. وذكرت وزارة الزراعة الروسية، في الخامس من أغسطس الماضي، أن روسيا، أكبر مصدر للقمح في العالم، من المتوقع أن تصدر 50 مليون طن من الحبوب في الموسم الجديد، الذي يحل في الفترة من يوليو إلى يونيو 2023 في حالة وصول محصولها إلى الهدف الذي أعلن عنه بوتين في مايو، وهو 130 مليون طن.وارتفعت أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم في الشهور الأخيرة مما أثار مخاوف من حدوث مجاعة في الدول الأكثر فقرا. ومن بين الأسباب وراء ذلك الأزمة في أوكرانيا، وهي إلى جانب روسيا من أكبر منتجي الحبوب على مستوى العالم حيث توقفت الصادرات من البلدين على مدى خمسة أشهر. غير أن الأوضاع هدأت مع استئناف الصادرات الأوكرانية، بموجب اتفاق مع روسيا توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو.