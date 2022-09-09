السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

«وكالة الطاقة» تحذر من الوضع قرب محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا النووية
9 سبتمبر 2022 20:05

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، من أن قصف البلدة حيث تقع محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي، وهو أمر يمس بعمليات التشغيل الآمن للمحطة الأكبر في أوروبا.
وأفاد المدير العام للوكالة رافايل جروسي، في تغريدة على موقع تويتر، أن "القصف تسبب بانقطاع كامل للتيار في (بلدة) إنرغودار وهو أمر يمس بالتشغيل الآمن لزابوريجيا (المحطة النووية) القريبة"، واصفا الأمر بأنه "تطور دراماتيكي".
وتابع جروسي "الوضع غير مقبول على الإطلاق. ولا يمكن أن يستمر"، وقد وجّه نداء عاجلا من أجل "وقف فوري للقصف" الذي يستهدف "المنطقة بكاملها".
وأضاف "هذا هو الأمر الوحيد الذي سيضمن أمن طاقم التشغيل وسيتيح إعادة التغذية بالطاقة بشكل مستدام إلى إنرغودار وإلى المحطة".
وقال جروسي إن فريق الوكالة الموجود في المحطة أبلغه، اليوم الجمعة، بالقصف.
وسيطرت القوات الروسية على المحطة في مارس الاضي. ومنذ أسابيع، تتعرّض المنشأة لقصف مع تحميل متبادل للمسؤولية عنه بين روسيا وأوكرانيا.
كان جروسي زار المحطة الأسبوع الماضي على رأس فريق من الخبراء تابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبقي خبيران في المحطة.
وطالبت الأمم المتحدة بنزع السلاح في المنطقة المحيطة بالمحطة من أجل ضمان سلامتها.

أخبار ذات صلة
قصف يلحق أضراراً بخط كهرباء في محطة زابوريجيا
وكالة الطاقة قلقة إزاء كوريا الشمالية
المصدر: رويترز
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رافائيل جروسي
رافاييل غروسي
محطة زابوريجيا النووية
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©