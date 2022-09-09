جوتيريش يطالب بمساعدات هائلة لمواجهة فيضانات باكستان

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، العالم تقديم مساعدات هائلة لباكستان التي تتعرض لفيضانات مدمرة والتي يزورها لتعزيز سبل تصديها لكارثة تقول الحكومة إن خسائرها بلغت 30 مليار دولار أميركي.

وتسببت أمطار موسمية سقطت بكميات قياسية، وكذلك ذوبان الكتل الجليدية في الجبال الشمالية، في فيضانات جرفت المنازل والطرق وخطوط السكك الحديدية والجسور والماشية والمحاصيل، وقتلت أكثر من 1391 شخصا.

وغمرت المياه مناطق شاسعة من البلاد وأجبرت مئات الآلاف على ترك منازلهم. وتقول الحكومة إن حياة قرابة 33 مليون شخص تأثرت. وألقت الحكومة، وكذلك جوتيريش، باللائمة على تغير المناخ.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء شهباز شريف في العاصمة إسلام أباد بعد اجتماعهما "أقول للمجتمع الدولي إن باكستان تحتاج إلى دعم مالي هائل في الوقت الذي تصل فيه تقديرات الخسائر إلى 30 مليار دولار".

وقال شريف "تحتاج باكستان إلى كم هائل من التمويل" لجهود الإغاثة. وأضاف أن البلاد "ستظل تواجه متاعب إذا لم تتلق مساعدات دولية كافية".

وتوقع إحسان إقبال وزير التخطيط، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن تخفض باكستان تقديرها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2022-2023 إلى ثلاثة في المئة من خمسة في المئة بسبب الخسائر.

وأطلقت الأمم المتحدة نداء لجمع مساعدات بقيمة 160 مليون دولار أميركي لمساعدة باكستان على مواجهة الكارثة.

وقال جوتيريش إن العالم في حاجة إلى أن يفهم أثر تغير المناخ على الدول منخفضة الدخل.

ومضى يقول "من الضروري أن يدرك المجتمع الدولي ذلك، خاصة الدول التي تسهم أكثر من غيرها في تغير المناخ".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 6.4 مليون شخص بحاجة إلى دعم إنساني في المناطق التي غمرتها الفيضانات في باكستان. أخبار ذات صلة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان وصول 3 طائرات مساعدات إماراتية إلى باكستان

المصدر: آ ف ب