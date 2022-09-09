ملك البحرين يأمر بتنكيس الأعلام 3 أيام حداداً على الملكة إليزابيث
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة (بنا)
9 سبتمبر 2022 19:14
أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة "أمره السامي بتنكيس الأعلام في مملكة البحرين لمدة ثلاثة أيام حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا). وأضافت الوكالة أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة "أعرب عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية ورئيس الكومنولث، وكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة والشعب البريطاني الصديق، في وفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية، راجياً جلالته للفقيدة الراحلة الرحمة ولجلالة الملك تشارلز والأسرة المالكة والشعب البريطاني جميل الصبر وحسن العزاء". وأكد العاهل البحريني "جمعت الراحلة الكبيرة بمملكة البحرين صداقة طويلة وروابط وثيقة"، مستذكراً "دورها البارز في تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين العائلتين الملكيتين في البلدين الصديقين، إضافة إلى توطيد العلاقات التاريخية والشراكة القوية وروابط الصداقة العريقة الراسخة والمتميزة بين المملكة المتحدة ومملكة البحرين". وأكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن "العالم فقد برحيل جلالة الملكة إليزابيث الثانية رمزاً كبيراً في الإنسانية والحكمة والتسامح، حيث حظيت جلالتها خلال مسيرتها الحافلة باحترام وتقدير ومحبة دول العالم أجمع".