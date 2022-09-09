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ألمانيا تختبر قاطرة جديدة تعمل بالهيدروجين

ألمانيا تختبر قاطرة جديدة تعمل بالهيدروجين
9 سبتمبر 2022 19:02

 أجرت شركة السكك الحديدية الألمانية المملوكة للدولة "دويتشه بان"(دي بي)، اليوم الجمعة تجربة رسمية أولية لقاطرة تعمل بالهيدروجين، في فيجبيرج، غرب البلاد .
ويبلغ مدى القاطرة "ميريو بلاس"، التي طورتها شركة "سيمنز" الهندسية العملاقة، 800 كيلومتر، في النموذج الذي تم اختباره ولا تنتج أي انبعاثات ضارة. وتطلق القاطرة بخار ماء فقط، طبقا لشركتي "دي.بي" و"سيمنز".
ومن المقرر إجراء المزيد من التجارب بدون ركاب، اعتبارا من خريف عام 2023.

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وتشغل شركة "دي.بي" حوالي ثلاثة آلاف وحدة تعمل بالديزل، والتي يجري تحويلها لتعمل بوقود حيوي، بهدف الحصول على الحياد الكربوني بحلول عام 2040 .
وتهدف الشركة إلى التحول إلى تكنولوجيا الهيدروجين أو البطاريات، عند شراء قاطرات جديدة.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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