مقتل العشرات بمجزرة نفذها إرهابيون في الساحل الأفريقي
آثار هجوم إرهابي على قرية في مالي (أرشيفية)
9 سبتمبر 2022 18:27
قتل عشرات المدنيين في مجزرة نفذها إرهابيون على بلدة في شمال مالي ومعارك مع جماعات إرهابية أخرى في المنطقة، على ما أفاد مسؤول محلي. وغالبا ما تشهد "تالاتاي"، الواقعة على مسافة نحو 150 كلم من مدينة "غاو" بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات إرهابية مختلفة. وقال المسؤول المحلي، طالبا عدم كشف اسمه لدواع أمنية "ما يقلقنا فعلا هو الوضع الإنساني". وتختلف حصيلة الضحايا بحسب المصادر وتبقى الأعداد تقريبية نظرا إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة النائية، والحصول على المعلومات. وقال المسؤول المحلي "قتل أكثر من 45 مدنيا حين سيطر تنظيم داعش الإرهابي على المدينة" الثلاثاء، مضيفا "أحرقوا منازل والسوق وأماكن أخرى". من جهته، قال مصدر آخر "هناك أكثر من ثلاثين قتيلا مدنيا في تالاتاي. أحرق إرهابيو تنظيم داعش السوق وعددا من المساكن. هناك العديد من النازحين المدنيين أيضا". وأوضح عنصر في الفرق الإنسانية، ينشط في المنطقة طالبا عدم ذكر اسمه، أن "الوضع على الأرض في غاية الصعوبة بحسب الشهود. المعارك بين مختلف المجموعات الإرهابية تسببت بمقتل عشرات المدنيين. وقضى بعد ذلك جرحى لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية".