السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

مقتل العشرات بمجزرة نفذها إرهابيون في الساحل الأفريقي

آثار هجوم إرهابي على قرية في مالي (أرشيفية)
9 سبتمبر 2022 18:27

قتل عشرات المدنيين في مجزرة نفذها إرهابيون على بلدة في شمال مالي ومعارك مع جماعات إرهابية أخرى في المنطقة، على ما أفاد مسؤول محلي.
وغالبا ما تشهد "تالاتاي"، الواقعة على مسافة نحو 150 كلم من مدينة "غاو" بسبب موقعها عند تلاقي مناطق نفوذ مجموعات إرهابية مختلفة.
وقال المسؤول المحلي، طالبا عدم كشف اسمه لدواع أمنية "ما يقلقنا فعلا هو الوضع الإنساني".
وتختلف حصيلة الضحايا بحسب المصادر وتبقى الأعداد تقريبية نظرا إلى صعوبة الوصول إلى المنطقة النائية، والحصول على المعلومات.
وقال المسؤول المحلي "قتل أكثر من 45 مدنيا حين سيطر تنظيم داعش الإرهابي على المدينة" الثلاثاء، مضيفا "أحرقوا منازل والسوق وأماكن أخرى".
من جهته، قال مصدر آخر "هناك أكثر من ثلاثين قتيلا مدنيا في تالاتاي. أحرق إرهابيو تنظيم داعش السوق وعددا من المساكن. هناك العديد من النازحين المدنيين أيضا".
وأوضح عنصر في الفرق الإنسانية، ينشط في المنطقة طالبا عدم ذكر اسمه، أن "الوضع على الأرض في غاية الصعوبة بحسب الشهود. المعارك بين مختلف المجموعات الإرهابية تسببت بمقتل عشرات المدنيين. وقضى بعد ذلك جرحى لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية".

أخبار ذات صلة
مقتل عشرات المدنيين بهجوم إرهابي لـ«داعش» في مالي
الجيش الألماني يستأنف مهام الاستطلاع في الساحل الأفريقي
المصدر: آ ف ب
مجزرة
مالي
منطقة الساحل الأفريقي
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©