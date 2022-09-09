وسيط أميركي يدلي بتصريح بشأن الحدود بين لبنان وإسرائيل

قال الوسيط الأميركي في محادثات الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، اليوم الجمعة، إن المفاوضات حققت «تقدما جيدا جدا»، لكن هناك حاجة لمزيد من العمل للتوصل إلى اتفاق نهائي.

ويخوض البلدان مفاوضات بوساطة أميركية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في تحديد ما يخص كل جانب من موارد النفط والغاز ويمهد الطريق لمزيد من التنقيب.

ووصل آموس هوكستين إلى لبنان، صباح اليوم، لإجراء جولة خاطفة من المحادثات مع كبار المسؤولين، ومن بينهم الرئيس ورئيس الوزراء، فضلا عن مسؤولين أمنيين.

وقال، بعد لقائه بالرئيس ميشال عون «أعتقد أننا نحرز تقدما جيدا جدا».

لكنه قال، في وقت لاحق قبل أن يغادر من مطار بيروت «يحدوني أمل كبير، لكن هناك حاجة لإنجاز المزيد من العمل».

وكانت آخر زيارة يقوم بها هوكستين إلى بيروت في أواخر يوليو الماضي لعقد اجتماعات مع مسؤولين لبنانيين، وقال بعد تلك الزيارة «أتطلع إلى التمكن من العودة إلى المنطقة لإجراء الترتيب النهائي».

وفي ذلك الوقت، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة ستقدم مقترحا إسرائيليا جديدا «يتضمن حلا يسمح للبنانيين بتطوير احتياطيات الغاز في المنطقة المتنازع عليها مع الحفاظ على الحقوق التجارية لإسرائيل».

وأوضح مسؤول لبناني، في ذلك الوقت أيضا، أن المقترح سيسمح للبنان بالتنقيب في منطقة «قانا» بالكامل، وهي منطقة يمكن أن تحتوي على مواد هيدروكربونية وتتجاوز الخط 23.

والخط 23 هو الخط البحري الذي حدده لبنان في البداية خلال المفاوضات ليمثل حدوده، قبل أن يزيد مطالبه إلى خط أبعد جنوبا. أخبار ذات صلة العثور على عبوتين متفجرتين قرب القنصلية اللبنانية في ميلانو وكيل «طاقة أبوظبي» يبحث مع السفير الإسرائيلي تعزيز التعاون المشترك

المصدر: آ ف ب