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ملكة الدنمارك تغير فعاليات اليوبيل الذهبي بعد وفاة إليزابيث الثانية

ملكة الدنمارك تغير فعاليات اليوبيل الذهبي بعد وفاة إليزابيث الثانية
9 سبتمبر 2022 15:52

 قررت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية المضي قدما مطلع الأسبوع في احتفالات مرور خمسين عاما على اعتلائها العرش، ولكن بإجراء بعض التعديلات عقب وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية أمس الخميس.
وقالت المتحدثة باسم البلاد الملكي في الدنمارك، لين باليبي، لوكالة أنباء ريتزاو الدنماركية، اليوم الجمعة، إن تعديل برنامج الاحتفالات خلال الأيام المقبلة عقب الوفاة، جاء برغبة من الملكة مارجريت الثانية.
وأضافت أن العائلة الملكية تجري عددا من التعديلات للبرنامج، دون الإفصاح عن تفاصيل.
وتجلس الملكة مارجريت الثانية، والتي تحظى بشعبية واسعة بين شعبها، على عرش الدنمارك منذ 14 يناير .1972 وكانت الملكة 82/ عاما/ تعتزم الاحتفال باليوبيل الذهبي في موعده الفعلي، في يناير الماضي، ولكنها أرجأت الفعاليات إلى أواخر الصيف بسبب الجائحة. 
 وكتبت ملكة الدنمارك في رسالة إلى ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث: "كانت والدتك مهمة جدا بالنسبة لي ولعائلتي. لقد كانت شخصية بارزة بين ملوك أوروبا، وإلهاما كبيرا لنا جميعا. سنفتقدها بشدة".

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