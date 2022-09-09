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بريطانيا تتوقع حشوداً وتأخُر وسائل النقل بعد وفاة الملكة

بريطانيا تتوقع حشوداً وتأخُر وسائل النقل بعد وفاة الملكة
9 سبتمبر 2022 14:50

 تتوقع الحكومة البريطانية أن تشهد بعض وسائل النقل العام تأخيرا جراء تحرك الحشود إلى قصر باكنجهام في لندن، عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت الحكومة البريطانية في منشور عام بشأن ترتيبات الجنازة والمراسم "نتوقع حشودا كبيرة وهو ما يمكن أن يشكل مخاطر على السلامة العامة".
 وأضاف البيان أنه سوف يتم منع الدخول إلى بعض المناطق في وسط لندن، إلى جانب إغلاق طرق وإجراء تحويلات. وسوف يتم نشر المزيد من المعلومات بشأن جنازة الملكة وغيرها من الفعاليات المراسمية "في الوقت المناسب".

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