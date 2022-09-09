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عربي ودولي

بوتين لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية

بوتين
9 سبتمبر 2022 14:39

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية.
وقال بيسكوف إنه على الرغم من أن "الروس احترموها لحكمتها"، إلا أن حضور بوتين جنازة الملكة "غير مطروح".

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المصدر: وكالات
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