بدء التصويت في الانتخابات المحلية في روسيا

انطلقت عملية التصويت على مناصب حكومية محلية في أكثر من 80 إقليما في روسيا اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أيام.

وتستمر عملية التصويت من اليوم وحتى إغلاق صناديق الاقتراع بعد غد الأحد. ويمكن التصويت سواء عن طريق الاقتراع الإلكتروني أو بالتصويت شخصيا في مراكز الاقتراع، حيث يختار الناخبون أعضاء البرلمانات المحلية والمحافظين.

ويبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت أكثر من 45 مليون شخص.



فقد واجه مرشحو المعارضة ضغوطا هائلة، حيث تم حظر المرشحين، الذين انتقدوا الحرب ووصفوها بـ"الحرب" غير القانونية، من خوض غمار الانتخابات. ويعتقد النقاد أن النتائج سيتم التلاعب بها بشكل كبير.