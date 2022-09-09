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إصابة سفينة للبحرية الرومانية بلغم شارد في البحر الأسود

إصابة سفينة للبحرية الرومانية بلغم شارد في البحر الأسود
9 سبتمبر 2022 10:58

قالت وزارة الدفاع الرومانية، إن سفينة تابعة للبحرية الرومانية اصطدمت بلغم شارد كانت تحاول تفكيكه وسط طقس سيء يوم الخميس، لكن الطاقم المكون من 75 فردا لم يصب بأذى جراء الانفجار.
وبدأ ظهور ألغام منجرفة في البحر الأسود بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير، وقامت فرق غوص عسكرية رومانية وبلغارية وتركية بإبطال مفعول ألغام شاردة في مياهها.
وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ السفينة بوجود لغم منجرف على بعد حوالي 25 ميلا بحريا شمال شرقي ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود، لكن لم تتمكن من نزع فتيله قبل أن يصطدم بها بسبب الرياح والأمواج العاتية.

وذكرت الوزارة في بيان "لم يسقط ضحايا أو جرحى في أعقاب الانفجار .. الطاقم المكون من 75 جنديا على متن السفينة ليس في خطر وقدرة السفينة على الطفو لم تتأثر ولا توجد أضرار كبيرة على متنها".
والبحر الأسود مهم لشحن الحبوب والزيوت ومنتجات النفط. وتشترك في مياهه بلغاريا ورومانيا وجورجيا وتركيا، وكذلك أوكرانيا وروسيا.

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