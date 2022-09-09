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مقتل 11 شخصاً في غرق قارب شمال البرازيل

مقتل 11 شخصاً في غرق قارب شمال البرازيل
9 سبتمبر 2022 10:28

لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم إثر غرق قارب ركاب يقل عشرات الأشخاص في شمال البرازيل وما زال العديد في عداد المفقودين.

وقال سكرتير الأمن العام والدفاع الاجتماعي في ولاية بارا الشمالية إنه تم إنقاذ 63 شخصا والعثور على 11 جثة، مضيفا أن البحث جار لتحديد مكان الباقين الذين يُعتقد أنهم كانوا على متن القارب.

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المصدر: وام
البرازيل
غرق قارب
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