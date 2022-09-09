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زيلينسكي: أوكرانيا استعادت أكثر من ألف كيلومتر مربع من روسيا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
9 سبتمبر 2022 07:58

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قوات بلاده استعادت السيطرة على أكثر من ألف كيلومتر مربع من الأراضي من روسيا منذ بداية سبتمبر.
وذكر زيلينسكي في كلمته مساء الخميس أنه "في إطار العمليات الدفاعية الجارية، حرر أبطالنا بالفعل العشرات من التجمعات السكنية".
وأضاف"إجمالا، تم تحرير أكثر من ألف كيلومتر مربع من أراضينا منذ الأول من سبتمبر".
وكان زيلينسكي قد أكد في وقت سابق أن القوات الأوكرانية استعادت مدينة بالاكليا في إقليم خاركيف، في مؤشر آخر على أن الهجوم المضاد في شرقي البلاد ضد القوات الروسية يحقق مكاسب.

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المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينكسي
روسيا
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