السبت 10 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

أوكرانيا تطالب بتعويضات من روسيا قيمتها 300 مليار دولار

أوكرانيا تطالب بتعويضات من روسيا قيمتها 300 مليار دولار
9 سبتمبر 2022 07:55

قال وزير العدل الأوكراني دنيس ماليوسكا إن بلاده تسعى للحصول على أكثر من 300 مليار دولار كتعويضات من روسيا بسبب العملية العسكرية.
وتعتزم كييف السعي لاستصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء آلية تعويض دولية، حسبما قال ماليوسكا في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية الألمانية في تصريحات نشرت اليوم الجمعة.

وفي الوقت الذي يقدر فيه الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الأوكرانية بسبب الهجوم الروسي بأعلى كثيرا من المبلغ الذي ذكره ماليوسكا، إلا أن رقم 300 مليار دولار هو قيمة إجمالي الأصول التي يمتلكها البنك الوطني الروسي في دول مجموعة السبع، التي تم تجميدها بموجب العقوبات المفروضة على موسكو.
بالإضافة إلى المطالبة بالحصول على أموال الدولة الروسية المجمدة، قال ماليوسكا إن أوكرانيا تريد أيضا الأصول الأجنبية للشركات المملوكة للدولة والممتلكات التي تعود لطبقة النخبة الروسية والتي تمت مصادرتها.

أخبار ذات صلة
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
بولندا تعتزم زيادة وارداتها من الطاقة النووية من أوكرانيا
المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
كييف
آخر الأخبار
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
دنيا
رسالة مؤثرة وحزينة من رونالدو في وداع الملكة إليزابيث
اليوم 12:13
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
عربي ودولي
ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في باكستان
اليوم 11:27
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
الرياضي
ذراع ليفربول من «باطشة» إلى «طائشة»!
اليوم 11:02
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
عربي ودولي
وزيرة الخارجية الألمانية تصل إلى كييف
اليوم 11:02
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
الرياضي
نيمار يتحدث عن علاقته مع ميسي!
اليوم 11:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©