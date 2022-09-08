المرر يترأس وفد الدولة في اجتماعات «الوزاري الخليجي»

أبوظبي (وام)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته العادية الـ153، الذي انعقد أمس الأول في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، بالعاصمة السعودية الرياض.

وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، واتخذوا القرارات اللازمة بشأنها، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

وفي سياق متصل، عقد أصحاب السمو والمعالي الوزراء الاجتماع الوزاري الأول للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى، حيث جرى بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.

وتم اعتماد خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى للفترة 2022-2026، وتكليف الأمانة العامة للمجلس بمتابعة تنفيذها.