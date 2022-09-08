رئيسة الوزراء: الملكة إليزابيث روح بريطانيا العظمى

لندن (الاتحاد)

أشادت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس، بالملكة إليزابيث ووصفتها بأنها «روح بريطانيا العظمى» والصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة بعد وفاة الملكة بسلام في منزلها في أسكتلندا. وقالت تراس، متحدثة خارج مكتبها ومقر إقامتها في داونينج ستريت: إن الملكة كانت «مصدر إلهام شخصي لي وللعديد من البريطانيين».

وأضافت: «الملكة إليزابيث الثانية كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة، ولقد نمت بلادنا وازدهرت في عهدها، فبريطانيا هي البلد العظيم الذي هي عليه اليوم بسببها». من جانبها، قالت رئيسة وزراء أسكتلندا: إنّ رحيل إليزابيث الثانية كان «لحظة حزينة بالنسبة إلى المملكة المتّحدة ومنظمة الكومنولث والعالم».

وغرّدت نيكولا ستورجن أنّ «حياتها كانت مكرّسة للتفاني والخدمة»، مضيفة: «باسم شعب أسكتلندا، أقدّم أصدق تعازي إلى الملك والعائلة الملكية».

وقال رئيس وزراء أيرلندا، مايكل مارتن: إن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ساعدت في تطبيع العلاقات مع بلده، متذكراً زيارتها «الحاسمة» عام 2011، والتي كانت أول زيارة لملك أو ملكة منذ الاستقلال عن لندن قبل قرن تقريباً.

وأضاف مارتن، في بيان: «بالنيابة عن حكومة أيرلندا، أود أن أعرب عن أعمق التعازي للشعب البريطاني في وفاة ملكتهم الحبيبة، جلالة الملكة إليزابيث».