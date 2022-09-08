العالم يودع إليزابيث الثانية

عواصم (الاتحاد)

نعى قادة العالم، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وسط بيانات تشيد بمناقب ومسيرة الراحلة التي جلست على عرش المملكة المتحدة لـ7 عقود، وأعلنت العديد من دول العالم تنكيس الأعلام وإعلان الحداد حداداً على الملكة الراحلة.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن بالغ حزنه لوفاة الملكة إليزابيث الثانية. وقال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني: إن «الأردن ينعى اليوم رحيل القائدة الأيقونة، لقد كانت الملكة إليزابيث الثانية منارة للحكمة والقيادة المبنية على المبادئ على مدار 7 عقود، لقد كانت شريكة للأردن».

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح عبر حسابه على تويتر: «أعرب عن حزني الشديد لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أتقدم بتعازي الصادقة للعائلة المالكة وللشعب البريطاني».

دولياً، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الملكة الراحلة كانت «امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما»، مضيفاً أنها «كانت أكثر من ملكة، لقد جسدت حقبة».

بدوره، حيّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكرى الملكة الراحلة، مقدّماً تعازيه إلى نجلها الملك تشارلز الثالث.

وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملكة بريطانيا الراحلة، ووصفها بأنها كانت ملكة طيبة القلب، وكانت صديقة لفرنسا.

كما ذكر القصر الرئاسي في برلين أن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير كتب في برقية العزاء التي بعث إلى القصر الملكي البريطاني: «كانت الملكة إليزابيث امرأة شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها، في كل أنحاء العالم».

كما أشاد ملك إسبانيا فيليبي السادس بالملكة الراحلة، مذكّراً بأنها «كتبت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا خلال 7 عقود».

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي

عن تعازيه، وقال: إن «الملكة مثلت المملكة المتحدة والكومنولث بتوازن وحكمة واحترام للمؤسسات والديمقراطية».

وأشاد ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد بملكة بريطانيا الراحلة، معتبرين أنّها «كانت ملكة استثنائية».

وقال ملك النرويج هيرالد الخامس: إن «الملكة كانت مخلصة لواجباتها، وسارت مع الشعب البريطاني سبل الأفراح والأتراح والرخاء والشدة».

كما قال رئيس البرازيل: إن «الملكة إليزابيث الثانية لم تكن ملكة للشعب البريطاني فقط وإنما لنا جميعا».

كما أشادت الهند وباكستان بالملكة الراحلة، وذكّرتا بما تمتعت به من صفات قيادية بارزة.

كما أكّد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أن «الملكة إليزابيث شكّلت حضورا دائماً في حياة الكنديين وستبقى إلى الأبد جزءا مهما من تاريخ بلدنا».