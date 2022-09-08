الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

العالم يودع إليزابيث الثانية

العالم يودع إليزابيث الثانية
9 سبتمبر 2022 02:51

عواصم (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رحيل ملكة بريطانيا
رئيسة الوزراء: الملكة إليزابيث روح بريطانيا العظمى
وفاة ملكة بريطانيا
تابع التغطية كاملة

نعى قادة العالم، ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، وسط بيانات تشيد بمناقب ومسيرة الراحلة التي جلست على عرش المملكة المتحدة لـ7 عقود، وأعلنت العديد من دول العالم تنكيس الأعلام وإعلان الحداد حداداً على الملكة الراحلة.
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن بالغ حزنه لوفاة الملكة إليزابيث الثانية. وقال العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني: إن «الأردن ينعى اليوم رحيل القائدة الأيقونة، لقد كانت الملكة إليزابيث الثانية منارة للحكمة والقيادة المبنية على المبادئ على مدار 7 عقود، لقد كانت شريكة للأردن».
وكتب الرئيس العراقي برهم صالح عبر حسابه على تويتر: «أعرب عن حزني الشديد لوفاة الملكة إليزابيث الثانية، أتقدم بتعازي الصادقة للعائلة المالكة وللشعب البريطاني».
دولياً، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أن الملكة الراحلة كانت «امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما»، مضيفاً أنها «كانت أكثر من ملكة، لقد جسدت حقبة».
بدوره، حيّا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذكرى الملكة الراحلة، مقدّماً تعازيه إلى نجلها الملك تشارلز الثالث.
وأشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بملكة بريطانيا الراحلة، ووصفها بأنها كانت ملكة طيبة القلب، وكانت صديقة لفرنسا.
كما ذكر القصر الرئاسي في برلين أن الرئيس فرانك فالتر شتاينماير كتب في برقية العزاء التي بعث إلى القصر الملكي البريطاني: «كانت الملكة إليزابيث امرأة شكلت ملامح قرن، في بريطانيا وخارجها، في كل أنحاء العالم».
كما أشاد ملك إسبانيا فيليبي السادس بالملكة الراحلة، مذكّراً بأنها «كتبت أبرز الفصول في تاريخ عالمنا خلال 7 عقود».
وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي
عن تعازيه، وقال: إن «الملكة مثلت المملكة المتحدة والكومنولث بتوازن وحكمة واحترام للمؤسسات والديمقراطية».
وأشاد ملك بلجيكا فيليب وزوجته الملكة ماتيلد بملكة بريطانيا الراحلة، معتبرين أنّها «كانت ملكة استثنائية».
وقال ملك النرويج هيرالد الخامس: إن «الملكة كانت مخلصة لواجباتها، وسارت مع الشعب البريطاني سبل الأفراح والأتراح والرخاء والشدة».
كما قال رئيس البرازيل: إن «الملكة إليزابيث الثانية لم تكن ملكة للشعب البريطاني فقط وإنما لنا جميعا». 
كما أشادت الهند وباكستان بالملكة الراحلة، وذكّرتا بما تمتعت به من صفات قيادية بارزة.
كما أكّد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو أن «الملكة إليزابيث شكّلت حضورا دائماً في حياة الكنديين وستبقى إلى الأبد جزءا مهما من تاريخ بلدنا».

الملكة إليزابيث الثانية
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©