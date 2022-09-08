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اليمن: ملتزمون بتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين

اليمن: ملتزمون بتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين
9 سبتمبر 2022 02:51

عدن (الاتحاد)

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جددت الحكومة اليمنية تأكيدها عدم وجود أي قيود من جانبها لدخول سفن المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وحرصها والتزامها على منح كافة التسهيلات الإضافية في هذا الجانب من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية، وتفويت فرصة على ميليشيات الحوثي الإرهابية لابتزاز المجتمع الدولي، وإثرائها غير المشروع من الأسواق السوداء.
وذكرت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، بأن الميليشيات الحوثية بدأت منذ 10 أغسطس الماضي، إجبار الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة، والآلية الأممية الدولية المعمول بها منذ ديسمبر 2019 لاستيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، سعيا منها لإفشال الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، والهروب من التزاماتها خصوصا تلك المتعلقة بدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وأوضحت الحكومة أن هذه الممارسات من جانب الميليشيات، أدت إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقاً لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة وقود مصطنعة. وأضافت: «نظرا لتداعيات هذه الممارسات الكارثية، واستجابة لمسؤوليتها الدستورية والأخلاقية عن مواطنيها في مناطق سيطرة الميليشيات، والتخفيف من معاناتهم، وحاجة القطاع الخاص إلى المشتقات الضرورية، بادرت الحكومة إلى الموافقة الاستثنائية على طلب الأمم المتحدة، السماح بدخول عدد من سفن الوقود إلى موانئ الحديدة، على أن يتم استكمال إجراءاتها القانونية في وقت متزامن بموجب الآلية الأممية».
 وأكدت الحكومة أن الإجراءات المتبعة في موانئ الحديدة هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة في 2 أبريل الماضي وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ اليمن. وقد سهلت الحكومة اليمنية بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والأمم المتحدة منذ بداية الهدنة تفريع 35 سفينة في ميناء الحديدة تحمل أكثر من 963492 طناً من المشتقات النفطية.

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