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فرنسا: ندعم جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

فرنسا: ندعم جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا
9 سبتمبر 2022 02:51

حسن الورفلي (بنغازي)

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أجرى مبعوث الرئيس الفرنسي لدى ليبيا بول سولير مشاورات مع الأطراف السياسية الفاعلة في المنطقة الغربية للتأكيد على الحل السياسي لأزمة الراهنة. وبحث مع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني تطورات الأوضاع الأخيرة، حيث أكد أمله في أن تلعب باريس دورا بارزا في حل أزمة ليبيا.
كما جدد المبعوث الفرنسي دعم بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا.
وبين المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات أن سولير أشاد خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أمس، بمستوى جاهزية المفوضية، مثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها. وتناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية.
وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن اللقاء يأتي في إطار حرص المجتمع الدولي على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية.

فرنسا
ليبيا
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