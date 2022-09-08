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دعوات إلى حوار دون إقصاء لحل الأزمة في السودان

دعوات إلى حوار دون إقصاء لحل الأزمة في السودان
9 سبتمبر 2022 02:51

أسماء الحسيني (الخرطوم)

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دعت قوى التوافق الوطني في السودان إلى حوار قائم على الندية دون إقصاء لحل الأزمة السياسية في البلاد.
وشدد وزير المالية السوداني ورئيس حركة «العدل والمساواة» والقيادي بتحالف قوى التوافق الوطني جبريل إبراهيم، على ضرورة توافق القوى السياسية في السودان والابتعاد عن الإقصاء. وقال: إن «الإقصاء هو السبب وراء ما نعيشه الآن، ونحن على استعداد للتعامل مع كل القوى السياسية واختصار الوقت للوصول لحل الأزمة».
وأوضح إبراهيم أن «الحوار بين الأطراف ينبغي أن يكون بندية، وأن يدار وفقا لقرار سوداني تتولى الأطراف الدولية مسؤولية تسهيله»، مؤكداً على أحقية مشاركة جميع الأحزاب السياسية فيه باستثناء حزب المؤتمر الوطني المنحل.
 وفي سياق آخر، أعلنت الخرطوم أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات منذ يونيو الماضي، إلى 117 وفاة و116 إصابة.
وذكر المجلس القومي للدفاع المدني في بيان، أن السيول والفيضانات أدت إلى وفاة 117 شخصا وإصابة 116.

السودان
العدل والمساواة
جبريل إبراهيم
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