بوتين يعزي بريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث

قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، تعازيه إلى بريطانيا في «الخسارة التي لا يمكن تعويضها» للملكة إليزابيث الثانية. في رسالة إلى الملك تشارلز الثالث، عاهل بريطانيا الجديد، قال بوتين إن الملكة «تمتعت بحق بحب واحترام رعاياها وكذلك بالسلطة على المسرح العالمي». وأضاف «أتمنى لكم الشجاعة والصمود في مواجهة هذه الخسارة الصعبة التي لا يمكن تعويضها. أرجو منكم نقل خالص التعازي والدعم لأفراد العائلة المالكة ولشعب بريطانيا بأسره».وأكد الرئيس الروسي أن «الأحداث الأكثر أهمية في التاريخ المعاصر للمملكة المتحدة مرتبطة ارتباطا وثيقا باسم جلالتها».