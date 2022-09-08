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زيلينسكي يعلن استعادة مدينة في شرق أوكرانيا

دبابة تنقل جنودا من الجيش الأوكراني
9 سبتمبر 2022 00:54

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، أنّ قواته استعادت السيطرة على مدينة «بالاكليا» في منطقة خاركيف (شرق) من القوات الروسية.
وقال زيلينسكي عبر الإنترنت، إنّ «الأمور كما ينبغي أن تكون. العلم الأوكراني يرتفع فوق مدينة أوكرانية، تحت سماء أوكرانيا». 
وأرفق رسالته بمقطع مصوّر يظهر جنوداً أوكرانيين يسيرون في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 27 ألف نسمة وسيطر عليها الجيش الروسي بداية مارس الماضي.
أعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق الخميس، أنه استعاد بلدات كانت تسيطر عليها روسيا في مناطق خاركيف (شمال شرق) وفي جنوب أوكرانيا وفي دونباس.
وقال أوليكسي غروموف أحد ضباط قيادة الأركان الأوكرانية: إن «الوحدات العسكرية اخترقت الدفاعات بعمق خمسين كلم. خلال هذه العمليات التي نفذت في اتجاه خاركيف، تم استعادة أكثر من عشرين بلدة».
وأوضح غروموف أنه تمت استعادة ما مجموعه 700 كلم مربع.
في الجنوب، أكد أنه «في بعض الاتجاهات»، حقق الجيش الأوكراني «اختراقا عميقا في الدفاعات (ضمن مساحة تراوح) بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات»، بحسب المناطق. لكنه لم يدل بأي معلومات جغرافية في وقت تشهد منطقة خيرسون هجوما أوكرانيا مضادا.
واكتفى بالقول «تم تحرير عدد من البلدات».

 

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المصدر: وكالات
أوكرانيا
فولوديمير زيلينسكي
القوات الروسية
الجيش الأوكراني
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