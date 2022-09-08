الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

بلغاريا تبحث تأمين الوقود من شركة روسية

مصفاة تابعة لشركة لوك أويل روسية
9 سبتمبر 2022 00:19

تجري بلغاريا محادثات مع فاديم فوروبيوف، رئيس شركة النفط الروسية «لوك أويل»، بشأن إمدادات الوقود الروسي لبلغاريا قبل الحظر الأوروبي الوشيك على استيراد النفط من روسيا.
وقال فوروبيوف، خلال اجتماع مع الرئيس البلغاري رومين راديف إن ممثلي الحكومة في بلغاريا، والشركة الروسية، يناقشون «السبل الممكنة لاستقرار البيئة الاقتصادية والتعامل مع التضخم»، بحسب بيان صادر عن المكتب الرئاسي. 
يذكر أن هناك شركة تابعة لـ«لوك أويل»، تعمل في بلغاريا باسم «لوك أويل نفتوكيم بورجاس»، بالقرب من مدينة «بورجاس» البلغارية على البحر الأسود.
وتعتبر «لوك أويل نفتوكيم بورجانس» أكبر شركة لتكرير النفط في شبه جزيرة البلقان والمورد الرئيسي للوقود إلى بلغاريا.
وقال فوروبيوف إن من المتوقع تشكيل مجموعة عمل خلال الربع الأول من العام المقبل، لبحث المقترحات والمشكلات المحتملة التي يمكن أن تظهر عندما يدخل الحظر الأوروبي على النفط الروسي حيز التطبيق في بلغاريا.
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد النفط الخام الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر المقبل وعلى المنتجات النفطية الروسية يوم 5 فبراير المقبل، في حين تم إعفاء بلغاريا من تطبيق الحظر حتى نهاية 2024.

أخبار ذات صلة
«أوبك بلس» تخفض إنتاج النفط 100 ألف برميل يومياً
منتدى الأعمال الإماراتي البلغاري يؤسس للمزيد من الشراكات الاقتصادية
المصدر: د ب أ
شركة لوك أويل الروسية
رومين راديف
بلغاريا
النفط الروسي
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©