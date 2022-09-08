بلغاريا تبحث تأمين الوقود من شركة روسية

تجري بلغاريا محادثات مع فاديم فوروبيوف، رئيس شركة النفط الروسية «لوك أويل»، بشأن إمدادات الوقود الروسي لبلغاريا قبل الحظر الأوروبي الوشيك على استيراد النفط من روسيا. وقال فوروبيوف، خلال اجتماع مع الرئيس البلغاري رومين راديف إن ممثلي الحكومة في بلغاريا، والشركة الروسية، يناقشون «السبل الممكنة لاستقرار البيئة الاقتصادية والتعامل مع التضخم»، بحسب بيان صادر عن المكتب الرئاسي. يذكر أن هناك شركة تابعة لـ«لوك أويل»، تعمل في بلغاريا باسم «لوك أويل نفتوكيم بورجاس»، بالقرب من مدينة «بورجاس» البلغارية على البحر الأسود. وتعتبر «لوك أويل نفتوكيم بورجانس» أكبر شركة لتكرير النفط في شبه جزيرة البلقان والمورد الرئيسي للوقود إلى بلغاريا. وقال فوروبيوف إن من المتوقع تشكيل مجموعة عمل خلال الربع الأول من العام المقبل، لبحث المقترحات والمشكلات المحتملة التي يمكن أن تظهر عندما يدخل الحظر الأوروبي على النفط الروسي حيز التطبيق في بلغاريا. يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد النفط الخام الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر المقبل وعلى المنتجات النفطية الروسية يوم 5 فبراير المقبل، في حين تم إعفاء بلغاريا من تطبيق الحظر حتى نهاية 2024.