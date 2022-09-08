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15 رئيساً للوزراء بعهد إليزابيث بينهم 3 سيدات
15 رئيساً للوزراء بعهد إليزابيث بينهم 3 سيدات
8 سبتمبر 2022 23:49
تولت الملكة إليزابيث الثانية حكم بريطانيا منذ فبراير 1952 وهي في سن الـ25 عاما، وذلك بعد وفاة والدها الملك جورج السادس.
والملكة إليزابيث الثانية هي الملكة الأربعين في تاريخ إنجلترا منذ اعتلاء الملك النورماندي وليام الفاتح العرش.
واستمر حكم إليزابيث لمدة 70 عاما وسبعة أشهر ويومين وهو الأطول في تاريخ ما أصبح يُعرف بالمملكة المتحدة.
وعينت الملكة خلال فترة حكمها 15 رئيسا للوزراء، بدءا من ونستون تشرشل حتى ليز تراس.
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المصدر: وكالات
ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا
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