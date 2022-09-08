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عاهل بريطانيا الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث

الملك تشارلز الثالث
8 سبتمبر 2022 23:01

أكدت دار "كلارنس هاوس"، وهي مقر ملكي بريطاني، أن العاهل الجديد سيحمل اسم الملك تشارلز الثالث، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي.إيه ميديا" اليوم الخميس. 
بوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز، البالغ من العمر 73 عاما، ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.
وصف ملك بريطانيا الجديد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية بأنها تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة له.
 وأعلن قصر باكنجهام، في وقت سابق اليوم الخميس، وفاة الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم، عن 96 عاما.
وأضاف القصر، في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم".
وجاء في البيان "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".

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المصدر: وكالات
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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