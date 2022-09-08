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العالم يعزي في وفاة ملكة بريطانيا

العالم يعزي في وفاة ملكة بريطانيا
8 سبتمبر 2022 22:58

وفور إعلان الوفاة، تقاطرت رسائل التعزية والإشادات بالملكة إليزابيث من كل أنحاء العالم.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إليزابيث الثانية كانت "امرأة دولة ذات وقار وثبات لا مثيل لهما".
واعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن إليزابيث كانت تجسد "أهمية القيم الثابتة".
وكتب على تويتر "أفكارنا مع العائلة الملكية وجميع أولئك الذين يبكون الملكة إليزابيث الثانية في المملكة المتحدة والعالم. كانت في الماضي تُلقّب +إليزابيث الصامدة+، ولم تقصّر يوماً من خلال خدمتها والتزامها في أن تبيّن لنا أهمية القيم الثابتة في عالم معاصر".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن وفاة الملكة اليزابيث "خسارة لا تعوّض" معربا عن "حزنه العميق" لهذا النبأ.
وتبدو مرحلة ما بعد الملكة اليزابيث الثانية معقدة، لا سيما أن شعبية الامير تشارلز ضعيفة، إذ يفضل البريطانيون أن يتولى الأمير وليام العرش. 

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المصدر: وكالات
بريطانيا
ملكة بريطانيا
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