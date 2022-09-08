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العالم يحزن لوفاة الملكة إليزابيث الثانية

العالم يحزن لوفاة الملكة إليزابيث الثانية
8 سبتمبر 2022 22:01

خيم الأسى والحزن الشديد على العالم مساء اليوم الخميس بعد إعلان قصر باكنجهام وفاة الملكة إليزابيث، أطول ملوك بريطانيا بقاء في الحكم الذي توفيت عن 96 عاماً.

وقال قصر باكنجهام في بيان "توفيت الملكة بسلام في بالمورال بعد ظهر اليوم".

وجاء في البيان "الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وقال الرئيس الألماني إن الملكة إليزابيث امرأة كتبت التاريخ.

وقال رئيس وزراء كندا إن الملكة إليزابيث كان لها وجود دائم في حياتنا وخدمتها للكنديين ستبقى للأبد جزءا مهما في تاريخ بلادنا.

من جهتها أشادت نيوزيلندا بملكة "استثنائية" وتعلن الملك تشارلز رأسا جديدا للدولة.

وأشاد إيمانويل ماكرون بالملكة اليزابيث الثانية التي رحلت الخميس، معتبرا انها "صديقة لفرنسا وملكة للقلوب" طبعت "بلادها والقرن".

وعبر الأمين العام للأطلسي عن "حزنه العميق" لوفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأبدى رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الخميس "ألمه" لوفاة ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية.

وأشاد الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الخميس بالمزايا التي تمتّعت بها ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية من "فضيلة ونعمة وتفان"، منوّهاً "بحضورها المثير للطمأنينة على مدى عقود من التغيير الكبير".

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المصدر: وكالات
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