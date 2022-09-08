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الأردن يسجل أول إصابة بجدري القردة

عينات لاختبار الكشف عن جدري القردة
8 سبتمبر 2022 21:29

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بجدري القردة في المملكة، لأردني زار عدة دول أوروبية.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «المصاب هو رجل في الثلاثين من عمره سافر إلى عدة دول أوروبية وعاد إلى الأردن بتاريخ 20 أغسطس».
وأضافت أن «الأعراض بدأت تظهر على الرجل بتاريخ 25 أغسطس بارتفاع في درجة الحرارة واحتقان في الحلق وألم في العضلات مع تضخم في الغدد اللمفاوية».
وأشارت إلى أنه تلقى العلاج على أساس أنه مصاب بالتهاب في الحلق، لكن لاحقا ظهرت «بثور جلدية على الوجه واليدين» فراجع الطبيب، أمس الأربعاء، الذي شك في إصابته بجدري القردة وأخذ عينة وأجرى فحصا مخبريا خاصا.
وأوضح البيان أن «نتيجة العينة ظهرت اليوم (الخميس) إيجابية».
وأكد أن «المريض الآن بصحة جيدة، وفي مرحلة التعافي التام، ومعزول في منزله، ويتم الآن استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين لتتم متابعتهم حسب الأصول».
ومنذ مايو، تزايدت الإصابات بجدري القردة خارج أفريقيا الغربية والوسطى، المنطقتين اللتين كان الفيروس منتشراً فيهما أساساً، ليتفشى في أوروبا والولايات المتحدة.
وفي 23 يوليو، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى درجة من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، وذلك لتعزيز مكافحة المرض.
والعوارض الأولى للإصابة بالمرض هي حمّى شديدة وآلام في العضلات وتضخّم في الغدد اللمفاوية وطفح جلدي يشبه طفح جدري الماء.

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المصدر: رويترز
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