التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة بعد وفاة الملكة إليزابيث
التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة بعد وفاة الملكة إليزابيث
8 سبتمبر 2022 21:23
بعد إعلان قصر باكنغهام أن الأطباء قلقون بشأن صحة الملكة إليزابيث، تحولت الأنظار إلى المخاوف حول صحة الملكة.
وبدأت وسائل الإعلام تتناول مصطلحي "انهيار جسر لندن" و"وحيد القرن".
وكشفت وثائق سرية عن التفاصيل الكاملة لخطة الحكومة البريطانية في حالة وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يتم بموجبها إبلاغ رئيس الوزراء الذي يعلن إطلاق العملية وبدء تنفيذ الجنازة الأكثر تفصيلا في تاريخ المملكة المتحدة الحديث،وفق تقرير نشره موقع العربية.
وتقيم الملكة في ضيعة إسكتلندية لقضاء إجازتها الصيفية المعتادة شمال الحدود، ومع ذلك، تتزايد المخاوف الآن بشأن صحتها. وكان قصر باكنغهام في بريطانيا، قد أعلن عن وضع الملكة إليزابيث تحت الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات الأطباء بسبب حالتها الصحية.
وصلت الملكة إليزابيث الثانية إلى المنتجع الصيفي، الذي كان أحد مساكن العائلة المالكة منذ عام 1852، للاستمتاع بإجازتها. ومع ذلك ، فقد ألغت حضور تجمع Braemar Highland لأسباب طبية مع تدخل الأمير تشارلز. في اجتماع مع رئيسة الوزراء الجديدة، ليز تروس، تم تصوير الملكة يوم الثلاثاء وهي تبدو جيدة ولكنها ضعيفة. وهناك دائمًا خطة مطبقة في حالة وفاة الملكة في إسكتلندا، تسمى عملية "Unicorn" وتسمى عملية "جسر لندن" عندما تكون مقيمة في لندن. أما "وحيد القرن" فسيشمل تعليقًا فوريًا للأعمال في البرلمان الإسكتلندي حتى تتمكن السلطات من الاستعداد لجنازة رسمية.
من المتوقع أنه إذا توفيت الملكة شمال الحدود، فقد يتدفق مئات الآلاف من الأشخاص من جميع أنحاء العالم إلى المنطقة.من المعروف أنه في حالة وفاة الملكة في إسكتلندا، فإن البرلمان وقصر هوليرود هاوس المجاور وكاتدرائية سانت جايلز سيكونان نقاط الاتصال الرئيسية للصحافيين والجمهور. سيعني ذلك أيضًا أن جثمانها قد يسجى في هوليرود هاوس، مع حمل نعشها بعد ذلك إلى الكاتدرائية في رويال مايل. سيتم بعد ذلك وضع جثمانها في القطار الملكي في محطة ويفرلي وستبدأ رحلة أسفل الخط الرئيسي للساحل الشرقي، وتنتهي في لندن. وستتم فترة حداد لمدة 10 أيام، حتى يوم جنازة الملكة. ويُعتقد أن هناك حوالي ثلاثة اجتماعات سنويًا، يشارك فيها أعضاء من الحكومة والشرطة والمذيعون، لوضع إستراتيجية لحدث وفاة الملكة. "انهيار الجسر" وتوضح الوثيقة 48 خطوة يتم اتخاذها، ومن بينها أن السكرتير الخاص للملكة، السير كريستوفر جيدت، سيكون أول من يعلم بخبر الوفاة، وهو يتصل برئيس الوزراء لإبلاغه ببدء إعلان عملية London Bridge is down.