بلينكن يعلن مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا
بلينكن يلتقي زيلينسكي في كييف
8 سبتمبر 2022 21:18
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن حزمة تمويل عسكري جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار أميركي و18 دولة أخرى. جاء إعلان بلينكن عن الحزمة الجديدة خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في العاصمة كييف أثناء زيارة لم يعلن عنها مسبقاً. وقال مسؤول إنه سيتم تخصيص ما يقرب من مليار دولار لأوكرانيا، على أن يتم تقسيم الباقي بين ألبانيا والبوسنة والهرسك وبلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وإستونيا وجورجيا واليونان وكوسوفو ولاتفيا وليتوانيا ومولدوفا والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا. وقال بلينكن إن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية ترفع إجمالي المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا إلى 15.2 مليار دولار منذ تولى بايدن منصبه في يناير 2021. وأوضح الوزير الأميركي، خلال لقائه بالرئيس زيلينسكي، أن زيارته تأتي في "لحظة محورية" بالنسبة لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الهجوم المضاد أثبت جدواه. وأضاف بلينكن لزيلينسكي "أعتقد أن سبب هذا النجاح هو أن هذه أراضي وطنك... وهذا هو الوضع في الأساس". وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة "لدعمها الهائل" الذي قال إنه يساعد على "استعادة مناطقنا وأراضينا". كما التقى بلينكن بوزير الخارجية دميترو كوليبا وزار مستشفى يعالج أطفالا أصيبوا في قصف. وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في وقت سابق اليوم الخميس، أن الرئيس بايدن وافق أيضا بشكل منفصل على إرسال أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار لأوكرانيا فيما يجتمع وزراء دفاع في ألمانيا لبحث سبل تقديم دعم طويل الأمد لكييف.