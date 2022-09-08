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أوكرانيا ضربت مئات الأهداف بصواريخ أميركية متطورة

صواريخ هيمارس الأميركية
8 سبتمبر 2022 20:39

قال الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، اليوم الخميس، إن أوكرانيا قصفت أكثر من 400 هدف روسي باستخدام منظومات صواريخ "هيمارس" المتطورة التي زودتها بها الولايات المتحدة.
وأضاف للصحفيين، في قاعدة "رامشتاين" الجوية في جنوب ألمانيا "إننا نشهد مكاسب حقيقية يمكن قياسها في أوكرانيا فيما يتعلق باستخدام هذه الأنظمة. على سبيل المثال، ضرب الأوكرانيون أكثر من 400 هدف باستخدام منظومة هيمارس وكان لذلك تأثير مدمر".
جاءت تصريحاته بعد اجتماع لوزراء دول حليفة للولايات المتحدة لمناقشة سبل إمداد كييف بالدعم العسكري على المدى الطويل.

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المصدر: آ ف ب
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