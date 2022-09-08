روسيا تتوعد بالرد على قيود الاتحاد الأوروبي بشأن التأشيرات
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
8 سبتمبر 2022 20:30
توعدت روسيا، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات انتقامية ردا على فرض الاتحاد الأوروبي قيودا على منح تأشيرات للروس لدخول دوله، لكنها لن تقطع العلاقات مع التكتل. وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحفية، إن "الاتحاد الروسي لن يوطد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ردا على ذلك". ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، على اتخاذ إجراءات تجعل حصول الروس على تأشيرات لدخول دول التكتل أكثر صعوبة وكلفة. ووصف الكرملين هذه القيود بأنها "عبثية". وقالت ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وبولندا، منذ ذلك الحين، إنها ستحد من دخول الروس إلى أراضيها.