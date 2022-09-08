الجمعة 9 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

ماكرون يطلق حواراً حول إصلاحات كبيرة في فرنسا

ماكرون (يمين الصورة) خلال انطلاق الحوار إلى جانب رئيسة الوزراء إليزابيت بورن ووزير الاقتصاد برونو لومير
8 سبتمبر 2022 20:21

أطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، حواراً عاماً بشأن بعض الإصلاحات الكبيرة في المجتمع الفرنسي.   
وقال ماكرون في ماركوسي، بالقرب من العاصمة باريس قبل افتتاح ما يطلق عليه "المجلس الوطني للتجديد"، إن "الهدف الأول هو إعادة إرساء التوافق بشأن وجهة البلد". 
ويريد ماكرون أن يناقش، خلال الاجتماع الأول لمنتدى الحوار، مع نحو 40 ممثلا سياسيا محليا، فضلا عن جمعيات ونقابات عمالية، ملفات التعليم والصحة والعمل وتغير المناخ وشيخوخة السكان في فرنسا.
وأعلن الرئيس الفرنسي أن السكان يمكنهم أيضا المشاركة في الحوار بشأن تغير المناخ والتقدم في السن، باعتبار أن هذين الملفين يسببان توترا داخل المجتمع. وقال ماكرون إن الهدف من المشاركة هو إعادة وضع الشعب الفرنسي في مركز النقاشات والقرارات ذات الصلة.
ويأمل ماكرون في أن تخلق صيغة النقاش الجديدة طريقة جديدة للعمل، وتجلب أكثر الفاعلين تنوعا إلى طاولة الحوار.
ورغم دعوة أحزاب المعارضة إلى المشاركة في المنتدى اليوم، فقد رفضت ذلك، وهي تتهم ماكرون بمحاولة تجاوز البرلمان أو القيام بعمل دعائي لا أكثر.
ورفض اليساري المخضرم جان-لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، المشاركة في الحوار.
وقال جوردان بارديلا رئيس حزب الجبهة الوطنية القومي اليميني المتطرف، في تغريدة، إنهم لا يريدون المشاركة في استراتيجية الاتصال الخاصة بالرئيس.

أخبار ذات صلة
القضاء الفرنسي يطلب محاكمة عصابة خططت لمهاجمة الرئيس ماكرون
ماكرون يدلي بتصريح بشأن انسحاب روسيا من زابوريجيا
المصدر: د ب أ
إيمانويل ماكرون
حوار
إصلاحات
آخر الأخبار
شخبوط بن نهيان ومحمد البواردي وريم الهاشمي وميثاء الشامسي ولمياء بنت ماجد بن سعود ونورة السويدي وسيما بحوث والحضور خلال فعاليات المؤتمر (تصوير: علي عبيدو)
الإمارات
الشيخة فاطمة: المرأة قادرة على المشاركة في قيادة منظومة العمل لبناء السلام حول العالم
اليوم 02:54
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
الإمارات
«الهلال الأحمر» يدشّن «يد واحدة لأجل باكستان»
اليوم 02:54
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
الإمارات
الإمارات الأولى عربياً في تقرير التنمية البشرية 2022
اليوم 02:54
خليفة بن طحنون لدى استقباله رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة (وام)
الإمارات
خليفة بن طحنون يستقبل رئيس المجلس الأوروبي في واحة الكرامة
اليوم 02:54
هيثم الكثيري والحضور والمشاركون خلال إطلاق المبادرة (من المصدر)
الإمارات
54 طالباً وطالبة يُباشرون رحلتهم التدريبية في «أبوظبي للإعلام»
اليوم 02:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©