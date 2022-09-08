الجيش الأوكراني يعلن استعادة أراضٍ

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، أنه استعاد بلدات كانت تسيطر عليها موسكو في مناطق خاركيف (شمال شرق) وفي جنوب أوكرانيا وفي دونباس. وقال أوليكسي غروموف أحد ضباط قيادة الأركان الأوكرانية إن "الوحدات العسكرية اخترقت الدفاعات بعمق خمسين كلم. خلال هذه العمليات التي نفذت في اتجاه خاركيف، تم استعادة أكثر من عشرين بلدة". وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، مساء أمس الأربعاء، إحراز تقدم في هذه المنطقة الحدودية مع روسيا التي تضم خاركيف، ثاني مدن أوكرانيا. وأوضح غروموف أنه تمت استعادة ما مجموعه 700 كلم مربع. في الجنوب، أكد أنه "في بعض الاتجاهات"، حقق الجيش الأوكراني "اختراقا عميقا في الدفاعات (ضمن مساحة تراوح) بين كيلومترين وعشرات الكيلومترات"، بحسب المناطق. لكنه لم يدل بأي معلومات جغرافية في وقت تشهد منطقة خيرسون هجوما أوكرانيا مضادا. واكتفى بالقول "تم تحرير عدد من البلدات". وفي دونباس، سيطر الجنود الأوكرانيون على ما بين كيلومترين وثلاثة كلم في محيط مدينتي كراماتورسك وسلوفيانسك اللتين لا تزالان تحت السيطرة الأوكرانية، واستعادوا من الروس بلدة "أوزيرن"، بحسب غروموف.