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أردوغان: بوتين على حق بشأن صفقة الحبوب

أردوغان: بوتين على حق بشأن صفقة الحبوب
8 سبتمبر 2022 17:06

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن شحنات الحبوب القادمة من أوكرانيا يتم نقلها إلى "الدول الغنية"، مدافعا عن انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لصفقة الحبوب الأخيرة مع أوكرانيا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس عن أردوغان قوله خلال مؤتمر صحفي عقد في زغرب مع نظيره الكرواتي زوران ميلانوفيتش، وتم بثه على شاشات التلفزيون: "لا توجد شحنات حبوب من روسيا في الوقت الحالي، ولكن بوتين على حق بشأن مسألة واحدة. إن شحنات الحبوب هذه تذهب، بكل أسف، إلى الدول الغنية وليس الدول الفقيرة".

وقال الرئيس التركي إن بوتين "منزعج" بسبب اتجاه شحنات الحبوب إلى دول فرضت عقوبات على روسيا، مضيفا: "نريد أن يبدأ شحن الحبوب من روسيا".

ويعتزم أردوغان بحث المسألة مع بوتين في الأسبوع المقبل بأوزبكستان، حيث من المقرر أن يجتمعا هناك على هامش قمة إقليمية.

وكان بوتين قد أكد في كلمته في الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، على أن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا، كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه.

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المصدر: وكالات
روسيا
بوتين
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رجب طيب أردوغان
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