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أستراليا توافق على أول قانون بشأن المناخ

أستراليا توافق على أول قانون بشأن المناخ
8 سبتمبر 2022 16:50

 وافقت أستراليا اليوم الخميس على أول قانون بشأن المناخ منذ أكثر من عقد لوضع أهداف ملزمة قانونيا لتعزيز خفض الانبعاثات.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس الشيوخ الأسترالي وافق، اليوم الخميس، على مشروع قانون التغير المناخي الذي طرحه رئيس الوزراء انتوني ألبانيز، والذي ينص على خفض انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة 43% من مستويات 2005 بحلول عام 2030، ولكن بعدما قبلت حكومته أنها في حاجة للاستمرار في تسريع نطاق طموحها.
 ويشار إلى أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه بواقع 37 صوتا مقابل 30 صوتا، يعني تبني استراليا أهدافا تتعلق بالمناخ لأول مرة في تاريخها، وأن وزير الطاقة والمناخ كريس بوين سوف يتعين عليه أن يقدم بيانات سنويا للبرلمان بشأن تقدم الحكومة نحو خفض الانبعاثات.

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